وزيرة السياحة: ضوابط العمرة هدفها تقليل حجم العملة التي تخرج من مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن ملف العُمرة والحج من أولى الملفات التي وضعت على مكتبها عقب توليها الحقيبة الوزارية، متابعة: «نعمل على تنظيم نافلة العُمرة من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع من خلال وضع سقف لمن يقومون بالعمرة أكثر من مرة».



وأضافت «المشاط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أنه منذ عامين وصل عدد المعتمرين إلى مليون و200 ألف معتمر، والعام الماضي انخفض العدد لحوالي 600 ألف معتمر، مستطردة: العُمرة خلال العام الماضي حُددت بثلاثة أشهر فقط، وكان من المهم فتحها طوال العام.



وتابعت أن الضوابط التي وضعت للعمرة هي للعام الهجري الحالي، ومع كل عام يُعاد صياغتها والنظر فيها مرة أخرى، مؤكدة أن أول رحلة للعمرة ستكون في أول مارس المقبل أي في خلال أسبوع تقريبًا.



وأوضحت أن الهدف من الضوابط الجديدة للعمرة ليس تعظيم الموارد، إنما تقليل حجم العملة التي تخرج من مصر، وهناك فارق بين الأمرين، مشيرة إلى عدم تجاوز نسبة من يكررون العمرة 10% من إجمالي عدد المعتمرين.