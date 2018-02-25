ضبط شخصين بحوزتهما محررات مزورة لاستخدامها في الحصول على تأشيرة لإحدى الدول الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لحيازتهما مستندات ومحررات مزورة لاستخدامها في الحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وضبط القائم على عملية التزوير.

كانت تلقت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإشراف مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان، من مسئولي إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنين مصريين للحصول على تأشيرة سفر باستخدام مستندات يشتبه في كونها مزورة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط "السيد. أ"، مقيم بسمنود بالغربية و"مصطفى. ر" مدير مبيعات مقيم بمدينة نصر وبحوزتهما "دعوتان لحضور إحدى المعارض الدولية تحمل أسمائهما و2 سجل تجارى يفيدان ملكيتهما لشركتى استيراد وتصدير و2 بطاقة ضريبية و2 كشف حساب بنكى بأسمائهما" وبفحص المستندات المُشار إليها بمعرفة قسم البحوث الفنية، تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر، حيث تبين قيام المذكوران بتقديم مستندات "مزورة" للحصول على تأشيرة سفر للخارج بصفتهما مالكى شركتى استيراد وتصدير خلافاً للحقيقة.

وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بعدم صحة تلك المستندات وأنهما يرغبان فى السفر للخارج بقصد العمل، وأن القائم على محاولة تسفيرهم بالأسلوب المشار إليه وتزوير المستندات "إسماعيل .م .ى" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق اتهامه فى قضيتى نصب" مقابل مبلغ 137 ألف جنيه سيتحصل عليها عقب حصولهما على تأشيرتى السفر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه مصدر حصولهما على المحررات المزورة وأنه قام بإنشاء شركة وهمية للخدمات السياحية فى الدقى بالجيزة لتهريب الشباب إلى الخارج بأسلوب تزويــر دعوات وخطابات منسوبة للعديد من المعارض والمؤتمرات الدولية بالخارج.

وبتفتيش مقر الشركة تم العثور على (5 أكلاشية لشركات ومؤسسات متنوعة، وكمية من سجلات تجارية بأسماء العديد من الأشخاص، وكمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء أشخاص من راغبى السفر، وكمية من الصور الضوئية لمستندات راغبى السفر، وكمية من الطلبات للحصول على تأشيرات سفر منسوبة لسفارات دول أجنبية، والعديد من حجوزات تذاكر سفر إلكترونية للعديد من الأشخاص، وكشوف وجداول بتواريخ مختلفة ستقام خلالها معارض عالمية دولية ، وجميعها "مزورة بالكامل).

وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع شخص آخر "محدد" وجارى ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.. وتكثيف الأجهزة الأمنية الجهود لضبط المتهم الهارب.