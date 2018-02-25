هنأ اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى 27 للتحرير والـ12 لتولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.



وأضاف «العصار»، خلال تصريحات لفضائية «المحور»، بُثّت أمس السبت، أن الشعبين المصري والكويتي تربطهما علاقات قوية جدًا منذ سنوات، مشيرًا إلى توافق وتطابق الرؤى المصرية الكويتية، وتطور العلاقات الثنائية الفترة المقبلة.



فيما قال سفير دولة الكويت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، إن الحضور الكبير في الاحتفالية يعكس مدى حيوية واستقرار وتدفق العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات، لافتًا إلى أنها علاقات تاريخية نشطة وبناءة بفضل توجيهات قيادة البلدين الكريمين وتطلعات شعبهما، على حد تعبيره.



بينما هنأت الفنانة عفاف شعيب دولة الكويت بتلك المناسبة، مؤكدة وحدة الشعب المصري والكويتي وتزايد محبتهما وألفتهما.



يذكر أن السفارة الكويتية بمصر، احتفلت، الخميس الماضي، بإحدى فنادق القاهرة، بمناسبة العيد الوطني للكويت والذي ينظمه السفير محمد صالح الذويخ في الذكري 57 للاستقلال والعيد الـ 27 للتحرير.



