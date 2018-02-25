كوريا الشمالية: لا محادثات مباشرة مع الرئيس الامريكي لمدة 100 أو 200 عام

هاجمت بيونج يانج الحكومة الأمريكية بسبب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لشقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة اليوم عن لجنة السلام الكورية الشمالية لشؤون آسيا والمحيط الهادي قولها إن كوريا الشمالية لن «تتسول من أجل حوار مع الولايات المتحدة على أي حال».

وذكرت اللجنة في بيان أن بيونج يانج لن تتعامل مع «هؤلاء الذين يشوهون بشكل سيء كرامة القيادة العليا الكورية الشمالية وحكومتها».

وأضافت اللجنة أنه لن يكون هناك أي محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولا إدارته لمدة 100 أو 200 عام.

وكان «بنس»، قد وصف مؤخرا شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونج بأنها «دعامة مركزية لأكثر الأنظمة استبدادا وقمعا على الكوكب وأنها عضو بعصبة أسرية شريرة، تروع وتقهر وتجوع وتسجن شعبها البالغ عدده 25 مليون نسمة»، حسب الوكالة الكورية الشمالية.