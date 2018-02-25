الأحد 25 فبراير 2018 3:48 م القاهرة القاهرة 23.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية: لا محادثات مباشرة مع الرئيس الامريكي لمدة 100 أو 200 عام

كوريا الشمالية: لا محادثات مباشرة مع الرئيس الامريكي لمدة 100 أو 200 عام
كوريا الشمالية: لا محادثات مباشرة مع الرئيس الامريكي لمدة 100 أو 200 عام
سول- د ب أ
نشر فى : الأحد 25 فبراير 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الأحد 25 فبراير 2018 - 11:57 ص

هاجمت بيونج يانج الحكومة الأمريكية بسبب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لشقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة اليوم عن لجنة السلام الكورية الشمالية لشؤون آسيا والمحيط الهادي قولها إن كوريا الشمالية لن «تتسول من أجل حوار مع الولايات المتحدة على أي حال».

وذكرت اللجنة في بيان أن بيونج يانج لن تتعامل مع «هؤلاء الذين يشوهون بشكل سيء كرامة القيادة العليا الكورية الشمالية وحكومتها».

وأضافت اللجنة أنه لن يكون هناك أي محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولا إدارته لمدة 100 أو 200 عام.

وكان «بنس»، قد وصف مؤخرا شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونج بأنها «دعامة مركزية لأكثر الأنظمة استبدادا وقمعا على الكوكب وأنها عضو بعصبة أسرية شريرة، تروع وتقهر وتجوع وتسجن شعبها البالغ عدده 25 مليون نسمة»، حسب الوكالة الكورية الشمالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك