«تتش مي نوت» يحصد الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، فاز الفيلم الروماني «تتش مي نوت» للمخرجة أدينا بنتيللي، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الذي اختتم دورته الثامنة والستين مساء السبت، ويتناول الفيلم العلاقات الحميمة والجنس وصدم بعض المتفرجين بمشاهده الصريحة.



وقالت بنتيللي إنها لم تكن تتوقع الفوز بهذه الجائزة لفيلمها الذي يمزج بين الحقيقة والخيال مع تناوله العديد من الشخصيات التي تسعى لإقامة علاقات حميمة وإن كانت تخشى منها في نفس الوقت.



وحصل أنتوني باجون على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الصلاة» للمخرج سيدراك خان، بينما حصلت الممثلة أنا بران من باراجواي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الوريثات» أو «ذا أيرس» للمخرج مارسيلو مارتينيسي.



وحصل المخرج الأمريكي ويس أندرسون على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم الرسوم المتحركة (جزيرة الكلاب) الذي يحكي قصة مدينة يابانية تُرحل كلابها إلى مكب نفايات في إحدى الجزر خلال تفش لمرض أنفلونزا الكلاب.



وتسلم بيل موري الذي أدى بصوته دورا في الفيلم الجائزة في الحفل نيابة عن أندرسون. وقال بسخرية كوميدية "لم أكن أتخيل قط أن أذهب للعمل ككلب وأعود كدب".



ومنحت هذه الجوائز لجنة تحكيم مؤلفة من ستة أشخاص برئاسة المخرج الألماني توم تيكوير. وعُرض في المهرجان الذي بدأ في 15 فبراير نحو 400 فيلما تنافس 19 منها على جائزة الدب الذهبي.