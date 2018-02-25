ضبط شخص بحوزته 59 ألف دولار أمريكي مزيفة

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته 59 ألف دولار أمريكي مزيفة قبل ترويجها.

كانت قد وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، تفيد بقيام كل من: «عياد.ع» 43 عاما، سبق اتهامه في 27 قضية (خيانة أمانة - إخفاء مسروقات)، و«فهيم.ع» 40 عاما، له معلومات جنائية «هارب»، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج العملات الورقية الأجنبية المقلدة بقصد التربح.

وبتقنين الإجراءات وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، تم ضبط المتهم الأول حال مزاولته نشاطه بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته (59 ألف دولار أمريكي فئة 100 دولار مزيفة - 1500 دولار أمريكي فئة واحد دولار - 200 ألف جنيه مصري فئة 200 جنيه)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.