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الإمارات: نرحب بقرار مجلس الأمن لحقن دماء الأبرياء في سوريا

أنور قرقاش
أنور قرقاش
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 25 فبراير 2018 - 2:01 ص | آخر تحديث : الأحد 25 فبراير 2018 - 2:01 ص
أعرب وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن ترحيب بلاده بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

وقال «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، «كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على حقن دماء الأبرياء»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقرار، وإعطاءه أولوية في الغوطة الشرقية وسائر الأراضي السورية.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع، مساء أمس السبت، لصالح قرار مقدم من دولتي الكويت والسويد، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 30 يومًا؛ لوصول القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية إليها.



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