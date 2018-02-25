الإمارات: نرحب بقرار مجلس الأمن لحقن دماء الأبرياء في سوريا

أعرب وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن ترحيب بلاده بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر.



وقال «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت، «كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على حقن دماء الأبرياء»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقرار، وإعطاءه أولوية في الغوطة الشرقية وسائر الأراضي السورية.



وصوت مجلس الأمن بالإجماع، مساء أمس السبت، لصالح قرار مقدم من دولتي الكويت والسويد، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 30 يومًا؛ لوصول القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية إليها.







كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا، حقن دماء الأبرياء أولوية في الغوطة الشرقية و سائر الأراضي السورية. الإلتزام بالقرار ضروري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 24, 2018