تعتزم السعودية تنظيم ماراثون للعداءات السعوديات للمرة الأولى فى تاريخ البلاد، وكشف رئيس الاتحاد السعودى لألعاب القوى هادى القحطانى لجريدة «عكاظ» السعودية، اليوم الأحد، عن «مشاركة العداءات السعوديات فى ماراثون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين».

ويأتى هذا التصريح غداة تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمى للرجال أمس السبت، فى الرياض، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التى تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة فى إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة فى المملكة إلى نحو 40 بالمائة.

وشهدت المملكة، فى الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلى عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التى اعتمدتها البلاد على مدى عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.