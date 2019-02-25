الانتخابات البرلمانية في مولدوفا اختبار لقوة الرئيس الموالي لروسيا

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صوت الناخبون في جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة الإدلاء الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي تمثل اختبارا لقوة الحزب السياسي الذي يتزعمه الرئيس إيجور دودون الموالي لروسيا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بالعديد من حالات شراء الأصوات المزعومة في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية.

ومن غير المعروف ما الذي ستسفر عنه نتائج الانتخابات. ويحق لحوالي 27ر3 مليون ناخب التصويت لاختيار نواب البرلمان القادم المؤلف من 101 مقعدا.

كان أكثر من مليون شخص يمثلون أكثر من 30 % ممن يحق لهم الانتخاب قد أدلوا بأصواتهم في العاصمة كيسيناو بعد ظهر اليوم.

وتعاني مولدوفا، واحدة من أفقر الدول في أوروبا، منذ فترة طويلة من التمزق السياسي بين الشرق والغرب.

وسيطر ائتلاف موال للغرب بقيادة حزب مولدوفا الديمقراطي على البرلمان في السنوات الأربع الماضية، بينما كان حزب الاشتراكيين، الذي يتزعمه الرئيس دودون، في المعارضة.

وتواجه مولدوفا، في ظل ناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 8 مليارات دولار، صعوبات اقتصادية كما شهدت العديد من الاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الأخيرة.

وانخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في شد وجذب بين الاندماج مع الاتحاد الأوروبي والولاء لموسكو.

وراقبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تصويت اليوم الأحد بشكل مستقل. ومن المقرر أن تعلن المنظمة عن تقييمها اليوم الاثنين.