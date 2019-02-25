أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا عدم فوز أي حزب بأغلبية أصوات الناخبين كي يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، وأنه بعد فرز 98 في المائة من أصوات الناخبين، حصل الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا على 35ر31 في المائة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين أن تحالف "أكوم" المؤيد لأوروبا حصل على 17ر26 في المائة من الأصوات ..بينما فاز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الثالثة بنسبة 24 في المائة علما بأنه كان الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته.

وكان الناخبون قد توجهوا أمس إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثلين عنهم في البرلمان على مدار السنوات الأربع المقبلة.

يشار إلى أن مولدوفا - الجمهورية السوفيتية السابقة - منقسمة منذ سنوات بين مؤيدين للتقارب مع روسيا وآخرين يناصرون الاندماج بالاتحاد الأوروبي، وهذا الانقسام تسبب في حدوث أزمات سياسية متكررة في البلاد.