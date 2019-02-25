مقتل 10 على الأقل في هجوم بالصومال معظمهم عاملات نظافة

صرح مسؤولون صوماليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم مسلح وقع بالقرب من العاصمة الصومالية اليوم الاثنين.

ونفذ مسلحون يحملون بنادق كلاشينكوف الهجوم في منطقة على مسافة 17 كيلومترا جنوب العاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المسؤول الأمني محمد حسن اتهم حركة الشباب المسلحة بالوقوف وراءه.

وأكد حسن والمسؤول المحلي مختار نور جيسي، لـ(د.ب.أ)، أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، معظمهم من عاملات النظافة اللاتي يقمن بكنس الشوارع.

وقال شاهد العيان محمد آدم لـ(د.ب.أ) إنه يبدو أن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية. وأضاف :"تحول الأمر فجأة إلى مذبحة؛ كانت برك الدم في كل مكان".

وكان معظم الضحايا من المشاركات في برنامج حكومي يتيح للمرأة الصومالية العمل في تنظيف الشوارع مقابل الحصول على طعام من السلطات المحلية.