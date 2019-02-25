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الحكومة البريطانية تُدرج الجناح السياسي لحزب الله على قائمتها للإرهاب

لندن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 8:21 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 8:21 م

أدرجت الحكومة البريطانية الجناح السياسي التابع لميليشيات حزب الله المسلحة ضمن قائمتها للإرهاب.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، على موقعها الإلكتروني ، أنه سبق وأن صُنف الجناح العسكري لحزب الله كجماعة إرهابية وذلك وسط دفع أمريكي لعزل إيران ووكلائها في المنطقة .. على حد قول الصحيفة البريطانية.

ومن جانبه.. قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين: "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط ونحن لم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين حزبه السياسي.. ولذلك اتخذت قرار بحظر الجماعة بأكملها".

جدير بالذكر أن حزب الله تأسس في أوائل ثمانينيات القرن الماضي بدعم من إيران، وقضى الكثير من قتاله المبكر في محاربة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

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