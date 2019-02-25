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مقتل 3 جراء انهيار مبنى سكني جنوبي باكستان

د ب أ 
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 12:38 م


صرح مسؤول باكستاني بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين جراء انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في مدينة كراتشي الساحلية.

وقال مسؤول الإنقاذ شيان شاه إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

ولا يزال عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين. ولم يُعرف على الفور سبب الانهيار.

ويتجنب عمال الإنقاذ استخدام المعدات الثقيلة في البحث عن الناجين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى مقام منذ نحو 30 عاما وكان يخضع لأعمال تجديد.

تجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما يتم تجاهل قواعد السلامة في تشييد المباني في باكستان.


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