الولايات المتحدة تتعهد بمزيد من المساعدات لفنزويلا وعقوبات جديدة على نظام مادورو

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تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا وأعلنت عن عقوبات جديدة على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن هذه الإجراءات خلال اجتماع مع دول مجموعة ليما في بوجوتا، بعدما عرقل الجيش الفنزويلي محاولات ادخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وقال بنس: "جهودنا المستمرة حتى الآن، لن تستمر فحسب لكنها ستزداد، على الرغم من وحشية مادورو، سنواصل الضغط".

وتابع "نقوم بتحديد مناطق جديدة على الحدود يمكن من خلالها تقديم مساعدات إضافية للشعب الفنزويلي".

وأوضح بنس أن واشنطن ستقدم أيضا 56 مليون دولار إضافية "لدعم شركاءنا في المنطقة بينما يعملون على مساعدة الشعب الفنزويلي".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين جدد في النظام، من بينهم ثلاثة حكام لولايات حدودية ساهموا في منع دخول المساعدات على الحدود.