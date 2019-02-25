محكمة باكستانية تعلن اليوم قرارها بشأن طلب للإفراج بكفالة مقدم من نواز شريف

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تصدر محكمة باكستانية اليوم الاثنين قرارها بشأن طلب للإفراج بكفالة مقدم من رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات.

وكانت محكمة لمكافحة الفساد أدانت الزعيم السابق في ديسمبر الماضي.

ويتلقى شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات وعزلته المحكمة العليا عام 2017، علاجا لإصابته بمضاعفات في القلب، في مستشفى بمدينة لاهور شرقي البلاد.

وكان خواجة حارس محامي شريف قال: "نأمل أن يتم اليوم الإفراج عنه بكفالة".

وتقدم شريف بطلب الإفراج بكفالة لأسباب صحية، ويقول محاموه إن صحته لا تتحمل إيداعه في السجن.

ويرى خبراء قانونيون إن شريف لم يحظ بمحاكمة عادلة وأن الجيش ربما تواطأ مع القضاء لإقصاء الزعيم الذي يتمتع بشعبية.