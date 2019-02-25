استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فرض حظر كامل على دعايا منتجات التبغ

على خلفية النقاش حول إجراءات حماية الصحة، أعرب غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لحظر دعايا منتجات التبغ بالكامل.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 69% من الألمان يؤيدون ذلك، بينما عارضه 27% آخرين.

كما يرحب 58% من الألمان بحظر دعايا المشروبات الكحولية بالكامل، بينما عارض ذلك 36% من الذين شملهم الاستطلاع.

وأيد زيادة الضرائب على التبغ 75% من الألمان (23% يعارضون ذلك)، و59% بالنسبة للمشروبات الكحولية (37% يعارضون ذلك).

وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لشركات التأمين الصحي، 1003 ألمان خلال الفترة 4 حتى 8 فبراير الجاري.

وتجدد الجدل حول حظر دعايا منتجات التبغ بعدما اتفق ساسة خبراء في الائتلاف الحاكم على توسيع الحظر المقتصر حتى الآن فقط على لافتات الدعايا الخارجية. إلا أنه ليس من المخطط أن يكون حظرا شاملا على دعايا التبغ بوجه عام.

وكان مجلس الوزراء الألماني وافق عام 2016 على مشروع قانون يحظر دعايا التبغ في الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات أيضا، إلا أنه لم يتم إقرار القانون في الفترة التشريعية السابقة بسبب معارضة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.