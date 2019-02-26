«سويز» الفرنسية تدرس مصادرة أصول أرجنتينية للحصول على مستحقاتها

قالت مصادر مطلعة إن شركة المرافق الفرنسية "سويز" تبحث مجموعة خيارات لتأمين الحصول على القسط المستحق لها من ديونها لدى الحكومة الأرجنتينية، وقيمتها 630 مليون دولار، بما في ذلك مصادرة أصول عامة أرجنتينية.

في الوقت نفسه، فإن شركة المياه والصرف الصحي الفرنسية مازالت تفضل التوصل إلى تسوية أفضل مع السلطات الأرجنتينية في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين، بحسب المصادر، التي أضافت أن "سويز" تدرس أيضا التواصل مع البنوك وصناديق التحوط الاستثمارية لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بشراء ديونها لدى الحكومة الأرجنتينية كبديل لخيار مصادرة الأصول.

يذكر أن مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للاتحاد الدولي (أكسيد) كان أصدر حكما بتعويض قيمته 405 ملايين دولار ضد الحكومة الأرجنتينية لصالح تحالف شركات (كونسورتيوم) منها 367 مليون دولار لصالح "سويز" فقط، وذلك تعويضا عن قرار الرئيس الأرجنتيني السابق نستور كيرشنر إلغاء عقد امتياز في مجال شبكات المياه في منطقة "بوينس أيرس" لصالح اتحاد الشركات في عام 2006. كما أمر المركز الدولي الأرجنتين بدفع 225 مليون دولار لصالح "سويز" وفروعها بسبب إلغاء عقد الامتياز في منطقة "سانتافي".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن مجموعة الشركات بقيادة "سويز" تسعى إلى إقامة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأمريكية باستخدام قرار التحكيم لتحويله إلى حكم قضائي وهو ما يمهد الطريق أمام مصادرة أصول عامة أرجنتينية أو بيع الديون.

يذكر أن حكومة الأرجنتين واجهت في وقت سابق محاولات لمصادرة أصول سدادا لمستحقات الدائنين وبخاصة بعد توقفها عن سداد ديونها في عام 2001.