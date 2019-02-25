وزير داخلية النمسا يعيد تسمية مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز الترحيل

أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل إعادة تسمية مراكز استقبال طالبي اللجوء إلى مراكز ترحيل اللاجئين، وذلك اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.

وقال وزير الداخلية -في تصريح اليوم الاثنين- إن التواجد ليلا في هذه المراكز سيكون إلزاميا، لافتًا إلى أن الاعتقال الوقائي المعتزم تطبيقه سوف يطبق فقط على اللاجئين الخطرين.

وأشار كيكل إلى أنه لا تعارض مع القوانين الأوروبية في هذا الشأن، مبينًا أن قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي تتضمن إمكانية الاحتجاز الأمني، لذلك على النمسا فقط أن تقوم بتشريعه رسميًا.

وأوضح أن الاعتقال الوقائي سيكون خاضعا لشروط معينة بعد دراسة كل حالة بشكل منفرد وبإشراف ومراجعة قضائية، مشيرًا إلى أن الاعتقال سيطبق على سبيل المثال على من يرفع علم تنظيم داعش الإرهابي أو يقوم بأي تهديدات للمجتمع من طالبي اللجوء.

وأضاف كيكل أن الاعتقال سيكون الخيار الوحيد حينما لا يقبل البلد الأصلي عودة طالبي اللجوء المرفوضين أو الذين يرفضون مغادرة النمسا بمبادرة خاصة منهم بعد رفضهم.