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محكمة العدل الدولية: تعامل بريطانيا مع جزر تشاجوس «غير قانوني»

لاهاي - رويترز
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 11:45 م

أيدت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين موريشيوس في نزاع يعود للفترة الاستعمارية على جزر تشاجوس، وهي أرخبيل في المحيط الهندي يضم قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية، وقالت إن طريقة تعامل بريطانيا مع إنهاء الاستعمار كان ”غير قانوني“.

وفي رأي استشاري غير الملزم، قالت المحكمة، التي تعد أعلى محاكم الأمم المتحدة في الفصل في النزاعات بين الدول، إن إنهاء بريطانيا لاستعمار جزر تشاجوس في عام 1968 لم يكن قانونيا وإن على بريطانيا إنهاء حكمها للجزر في أقرب وقت ممكن.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة في فبراير شباط 2017 إبداء رأيها فيما إذا كانت العملية قد نفذت على نحو قانوني.

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