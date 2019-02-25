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كوريا الجنوبية تأسف لوقوع ضحايا مدنيين في فنزويلا وتعترف بزعيم المعارضة رئيسا مؤقتا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 12:19 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 12:19 م

أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد اليوم الاثنين للإصابات المدنية الناجمة عن الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين قوات الحكومة الفنزويلية والنشطاء الذين يسعون إلى جلب المساعدات الإنسانية إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية جددت دعواتها لفنزويلا لاجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية وشفافة وموثوق بها" في وقت مبكر، وأكدت اعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وذكرت تقارير إخبارية يوم السبت الماضي أن القوات الموالية للرئيس نيكولاس مادورو أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل على المتظاهرين والنشطاء الذين يسعون لتقديم المساعدات الخارجية للدولة الفقيرة في مواجهة أدت إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

ويتعرض رئيس فنزويلا - نيكولاس مادورو - لضغط متزايد للتنحي، حيث أبدت الولايات المتحدة وعدد من الحكومات الغربية دعمها لجوايدو.


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