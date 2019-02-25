حزب العمال البريطاني يدعم إجراء استفتاء جديد حول بريكست

أعلن حزب العمال البريطاني عن استعداده لدعم إجراء استفتاء آخر في بريطانيا لمنع خروجها من الاتحاد الأوروبي طبقاً للخطة التي توصل إليها حزب المحافظين والتي وصفها بأنها "مضرة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين أن رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سوف يُطلع نواب البرلمان البريطاني من حزب العمال بأن الأخير مستعد لدعم إجراء تصويت آخر إذا ما تم رفض صفقتهم المقترحة للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء القادم، موضحة أن تلك الخطوة تُعد تطوراً هائلاً بعد أن كان كوربين غير مستعد في السابق لدعم إجراء تصويت آخر.

وأعلن حزب العمال عزمه دعم تعديل مقترح يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى صفقة.

يُشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي من المقرر أن تُطلع النواب البريطانيين الثلاثاء المقبل على آخر ما توصلت إليه المفاوضات في هذا الشأن ، تصر على إمكان خروج لندن من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل طبقاً لما تم التخطيط له.