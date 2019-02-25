الزعيم الكوري الشمالي يمر بالصين خلال التوجه إلى فيتنام للقاء الرئيس الأمريكي

وصل قطار يحمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى مقاطعة هونان جنوب شرقي الصين بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي ، حيث يتوجه كيم إلى فيتنام لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصل كيم إلى فيتنام غدا الثلاثاء بعد أن غادر بيونج يانج بالقطار يوم السبت.

ووصل القطار إلى تشانجشا في إقليم هونان بالصين الساعة 0110 بعد ظهر اليوم (0510 بتوقيت جرينتش) ، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن المقرر إغلاق حركة المرور على طول الطريق البالغ طوله 170 كيلومترا من الحدود الصينية إلى هانوي ،وهو الطريق الذي ينتظر أن يتخذه كيم للوصول إلى آخر رحلته، من الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين إلى الثانية بعد ظهر غد الثلاثاء ،وفقا لما ذكرته صحيفة "نهان دان" الفيتنامية يوم الجمعة.

وتم تشديد إجراءات الأمن في هانوي ،حيث يلتقي كيم وترامب. ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء إلى فيتنام من أجل القمة التي ستعقد في 27 و 28 فبراير. وتمت تعبئة ما لا يقل عن 3 آلاف رجل شرطة و15 ألف جندي فيتنامي للمساعدة في ضمان الأمن.

ولم يصدر أي إعلان عن مكان انعقاد القمة أو الفنادق التي سيقيم فيها كيم وترامب ، ولكن شوهد وجود أمني مكثف صباح اليوم الاثنين في فندق ميليا ، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يقيم كيم .