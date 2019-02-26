الملياردير الأمريكي «بافيت» ينفي اعتزامه بيع أو شراء أسهم «كرافت»

أكد الملياردير الأمريكي "وارين بافيت" أنه لا يعتزم بيع حصته في شركة المنتجات الغذائية الأمريكية "كرافت هاينز" بعد تراجع قيمتها السوقية بمقدار 4ر15 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مضيفا انه لا يعتزم أيضا شراء المزيد من أسهم الشركة.

وفي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية قال "بافيت" الاثنين "ليست لدي أي نية للبيع. وأيضا ليس لدي أي نية للشراء"، وقالت إنه لن يشتري المزيد من أسهم الشركة "لأنها لا تساوي الكثير".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "بافيت" لعب دورا رئيسيا في تحالف "كرافت" و"هاينز" بالتعاون مع شركة "ثري جي كابيتال" لإقامة مجموعة "كرافت هاينز جروب" عام 2015، مضيفة أن مجموعة "بيركشاير هاثاواي" للاستثمار المملوكة للملياردير "بافيت" تكبدت خلال الربع الأخير من العام الماضي خسارة من استثماراتها في "كرافت هاينز" وصلت إلى 7ر2 مليار دولار.

وقال "بافيت" في المقابلة التلفزيونية "دفعنا أكثر مما يجب لشراء كرافت, وشطبنا 15 مليار دولار من قيمتها.. الشركة لا تكسب الكثير لمجرد أنك دفعت فيها الكثير".

وأضاف أنه في حين يعتقد أن "كرافت هاينز"، تعتبر "شركة رائعة" فإنه يرى أماكن أفضل يمكنه استثمار أمواله فيها بدلا من شراء المزيد من أسهم الشركة

يذكر أن "بيركشاير" هي أكبر مساهم في "كرافت هاينز" بحصة قدرها 27% بحسب بيانات بلومبرج.

وقال "بافيت" إن القدرة على الحصول على عائد إضافي في سعر العلامات التجارية الشهيرة في السلع الاستهلاكية تغيرت لآن سلاسل متاجر التجزئة مثل "كوستكو" و"أول سيل كورب" تقدم السلع التي تحمل علاماتها التجارية بدلا من العلامات الشهيرة مثل "كرافت" و"هاينز".