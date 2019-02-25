الخارجية الفينزويلية: الحصار الأمريكي يتسبب في معاناة الشعب

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا، اليوم الإثنين، إن الحصار الأمريكي لبلاده يتسبب في معاناة للشعب الفنزويلي، مطالبًا بضرورة إنهاء ذلك الحصار.

وقال أريزا - في تصريح أوردته صحيفة "أولتيماس نوتيسياس" الفنزويلية - إن "الهجوم الدولي الذي تتعرض له كاركاس، والذي يشمل تحديدًا الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة، هو السبب الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد في فنزويلا"، مضيفًا "لدينا أزمة اقتصادية .. هل كان هناك سوء إدارة ؟ ربما .. فنحن لسنا حكومة مثالية، ومن الصعب للغاية معرفة القرارات التي يجب اتخاذها عندما يقع اقتصادك تحت العدوان، وعندما تُشن حرب اقتصادية ضدك".

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي أنه لولا العقوبات الأمريكية المفروضة على كراكاس، لتمكن قادة البلاد من إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات جديدة ضد حلفاء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن العقوبات الجديدة فرضت ضد أربعة حكام ولايات فنزويلية هم؛ حاكم ولاية "زوليا" عمر برييتو، وحاكم ولاية "أبوري" رامون كاريزاليس، وحاكم ولاية "فارجاس" خورخي جارسيا كارنيرو، وحاكم ولاية "كارابوبو" رافائيل لاكافا، تمنعهم من إجراء تعاملات مالية أو تجارية مع كيانات أمريكية أو مواطنين أمريكيين.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن حكام الولايات الأربعة قاموا بحظر شحنات المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة.

يذكر أن واشنطن فرضت العديد من العقوبات على فنزويلا؛ ففي شهر يناير الماضي، جمدت الولايات المتحدة نحو 7 مليارات دولار من الأصول التي تعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وشرعت في نقل إدارتها إلى الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.