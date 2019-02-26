ارتفاع مؤشر «داكس» للأسهم الألمانية إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي

ارتفع مؤشر "داكس" الرئيسي للأسهم الألمانية خلال تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر الماضي مدعوما بتمديد المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر "داكس" الذي واصل مسيرة الصعود التي بدأت قبل أسبوعين إلى 11544 نقطة خلال تعاملات اليوم لينهي التعاملات على ارتفاع نسبته 42ر0% إلى 39ر11505 نقطة.

ويمثل تجاوز حاجز 11500 نقطة مرحلة مهمة للمؤشر، لكن المحلل "يوخن شتانتسل" من مؤسسة "سي.إم.سي ماركتس" حذر من أن "داكس" يواجه مقاومة كبيرة للانتقال من 11500 نقطة إلى 11700 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر "إم داكس" لأسهم الشركات المتوسطة بنسبة 01ر0% إلى 42ر24359 نقطة في تعاملات اليوم.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها لن تفرض الشريحة الجديدة من الرسوم الإضافية على واردات بقيمة 200 مليار دولار من السلع الصينية للسوق الأمريكية، مع انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن.

وكان من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على هذه الكمية من المنتجات الصينية من 10% إلى 25% اعتبارا من أول آذار/مارس المقبل.

في الوقت نفسه، مازالت الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الصينية العام الماضي سارية.

وقال ترامب إنه يمكن التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين الدولتين خلال قمة منتظرة مع نظيره الصيني شي جينبينج.