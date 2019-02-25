«يوناميد» تؤكد التزامها بالاستمرار في التعاون مع الحكومة السودانية في كافة المجالات

أكدت رئيسة قطاع ولاية شمال دارفور ببعثة "يوناميد"، أندريا براون، التزام البعثة بالاستمرار في التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية في كافة المجالات.

وأعربت براون، خلال زيارتها على رأس وفد من بعثة "يوناميد" لولاية شمال دارفور، اليوم الاثنين، عن ارتياحها لتأكيد استمرار تعاون حكومة الولاية معهم من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطتهم، مبرزة استعدادهم للمساهمة في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية بالولاية.

من جانبه، أطلع الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور محمد عبدالكريم، الوفد، على تطورات الأوضاع إثر القرارات الرئاسية الأخيرة ومستقبل التعاون بين البعثة والحكومة.

وأكد عبدالكريم - في التنوير الذي قدمه للوفد بمقر حكومة الولاية بمدينة الفاشر - التزام حكومة الولاية بالاستمرار في التنسيق والتعاون مع البعثة من أجل تنفيذ ولايتها بموجب القرارات الأخيرة للأمم المتحدة، خاصة ما يتصل منها بتنفيذ الاتفاقيات وتسهيل لجان العمل المشتركة ومتابعة وتنسيق حركة البعثة وتنسيق إجراءات السلامة.

وأشاد بمبادرة "يوناميد" لدعم جهود الولاية حتى تتمكن من إجراء امتحانات الشهادة خلال الأيام المقبلة، داعيًا البعثة إلى توفير الدعم اللوجستي اللازم لذلك.