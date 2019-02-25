الصين تشيد بالتقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا

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قال الوفد الصيني المشارك في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة إن الجانبين حققا "تقدما مهما" بالنسبة للعديد من الموضوعات التي جرى بحثها خلال زيارة الوفد الصيني لواشنطن بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.

وذكرت وكالة "شينخوا" اليوم الاثنين إن التقدم حدث في موضوعات مثل نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية وتجارة المنتجات الزراعية وأسعار الصرف.

يذكر أن الصين والولايات المتحدة تجريان محادثات تجارية مستمرة بهدف إنهاء الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ شهور.

كان وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء "ليو هي" قد زار واشنطن لإجراء محادثات لمدة ستة أيام مع الجانب الأمريكي برئاسة الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" ووزير الخزانة "ستيفن مونشن".