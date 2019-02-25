سول تتعهد ببذل الجهود لاستئناف التعاون الاقتصادي مع بيونج يانج

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ببذل الجهود للتحضير لاستئناف التعاون الاقتصادي بين بلاده وكوريا الشمالية، مؤكدا الحاجة إلى أخذ زمام القيادة في تنمية الشطر الكوري الشمالي.

وقال مون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين -: "إنه في حال انفتاح اقتصاد كوريا الشمالية، فإن الدول المجاورة والمنظمات الدولية والصناديق العالمية ستشارك، وفي هذه العملية يجب ألا نفقد قيادتنا"، مرحبًا بالقمة الكورية الشمالية - الأمريكية الثانية، حيث إن الزعيمين توصلا إلى ذلك بعد أن سلكا طريقًا لم يسبقه عليهما أحد.

وتابع قائلا: "إنه في حال نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في تفكيك آخر نظام للحرب الباردة على الأرض، فسيكون هذا إنجازًا عظيمًا وسيتم تسجيله بوضوح في تاريخ العالم"، متعهدا بدعم وتعاون شامل للقمة الكورية الشمالية - الأمريكية.

وأشاد باختيار رئيس كوريا الشمالية للتنمية الاقتصادية بدلا من الأسلحة النووية، مضيفا أن سبب دعمنا للزعيمين ورغبتنا في نجاح قمتهما، هو أن القمة ستكون فرصة حاسمة لإزالة مخاطر الحرب والقضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتحرك نحو حقبة من السلام والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد ترامب اجتماعه الثاني مع كيم في هانوي يومي الأربعاء والخميس المقبلين.