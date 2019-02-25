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ترامب يغادر إلى فيتنام.. ويغرد قبيل قمة كيم: أسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 10:32 م

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن متوجهًا إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، مؤكدًا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي -وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين- عن تفاؤله بأن القمة ستكون "رائعة جدًا"، مضيفًا: "نريد إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" من قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن، متوجهًا إلى القمة التي ستعقد في هانوي يومي الأربعاء والخميس.

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