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الهند تعين أول شرطي «روبوت» لتسجيل شكاوى الناس وتوجيه كل منهم إلى القسم المعني

نيودلهي - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 2:51 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 2:51 م

ذكرت مجلة "إنديا توداي" الهندية، أن الهند عينت أول شرطي روبوتي لها -وهو روبوت يدعى «كيه بي بوت»، وقلدته رتبة «مفتش ثانوي»- ليعمل شرطي استقبال في مركز شرطة ثيروفانانثابورام.

ورحب بينارايي فيجايان رئيس وزراء ولاية "كيرلا"، بالروبوت، رغم أن كل ما يستطيع الروبوت فعله حاليا هو الجلوس عند مكتب الاستقبال في مركز الشرطة وتسجيل شكاوى الناس وتوجيه كل منهم إلى القسم المعني.

وأوضحت المجلة أنه يستطيع أيضًا أن يؤدي التحية العسكرية للشرطيين الأَعلى رتبة، ويمكن في المستقبل أن يزود ببرنامج لتعرف الوجه، أو القدرة على كشف المتفجرات.


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