وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: قمة شرم الشيخ حققت نجاحا كبيرا

علق وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، على القمة العربية الأوروبية التي اختتمت فعالياتها اليوم بعد انعقادها على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ.

وقال في تصريح للبث المشترك بين عدد من القنوات المصرية، مساء الاثنين، على هامش ختام أعمال القمة العربية الأوروبية، إن قمة شرم الشيخ كانت في غاية الأهمية وتحقق خلال جلساتها النقاشية نجاحًا كبيرًا.

وأشار وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط، إلى عقد رئيسة الوزراء تيريزا ماي عدة لقاءات على هامش القمة، مؤكدًا أنها كانت مثمرة.

واختتمت القمة العربية الأوروبية أعمالها الاثنين، وكانت قد انطلقت مساء أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وبحضور وفود نحو50 دولة عربية وأوروبية، لبحث مختلف الملفات والقضايا المشتركة على الساحتين الدولية والإقليمية.