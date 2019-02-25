الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية المرتقبة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب منذ زمن بعيد.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن الرئيسين بوتين وترامب لم يبحثا لقاء الرئيس الأمريكي المرتقب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب قد طلب المشورة من نظيره الروسي بوتين قبيل لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "كلا، لم يتحدثا هاتفيا منذ زمن بعيد".