السفير الأمريكي لدى نيجيريا يشيد بالانتخابات الرئاسية بالبلاد ويحث على تحقيق السلام

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى نيجيريا، ستيوارت سايمينجتون، بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا بالبلاد، غير أنه أشار إلى أن "الإنجاز السلمي الذي حققه ملايين خيّم عليه عنف قلة قليلة".

وحث سايمينجتون، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الاثنين، جميع المرشحين على الوفاء بالتعهدات التي وقعوها بغرض الإسهام في انتخابات سلمية وقبول النتائج، مناشدًا إياهم بتحذير مؤيديهم من استخدام العنف للتدخل في شئون المفوضية الانتخابية التي بدأت الإعلان عن النتائج الواردة من الولايات النيجيرية الـ36، كما أكد أنه لا يتعين على أحد انتهاك السلام من خلال إدعاء الفوز قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن ما لا يقل عن 39 شخصًا لقوا مصرعهم خلال أعمال عنف متعلقة بالانتخابات الرئاسية التي بدأت في البلاد أول أمس السبت، وامتدت إلى بعض المناطق في مختلف الولايات النيجيرية إلى أمس الأحد.

ويتنافس في تلك الانتخابات أكثر من 70 مرشحًا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري (الذي يبلغ من العمر 76 عامًا) ومرشح حزب المعارضة، عتيق أبو بكر (الذي يبلغ من العمر 72 عامًا).