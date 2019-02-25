وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته

الأكثر قراءة
بعد هجوم كلبين على نجله.. والد «طفل مدينتي»: «لن أتنازل عن حقه»
بيراميدز: تركي آل الشيخ يتراجع عن نقل ملكية النادي
رئيس المجلس الأوروبي يعلق على تصفيق الصحفيين للسيسي: أهنئك على ذلك.. مستحيل أن نجده عندنا
شاهد – «بصقة» كهربا على جمهور الزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
جيدة ومؤثرةغير مؤثرةلم أتابعها
النتـائـج
تصويت
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، استقالته، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة «رويترز».