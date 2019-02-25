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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 25 فبراير 2019 - 10:25 م | آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 10:25 م

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، استقالته، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة «رويترز».

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