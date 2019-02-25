تيريزا ماي تبحث مع رئيس المجلس الأوروبي «بريكست» في شرم الشيخ

عقدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمدينة شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوروبية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الأخد.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي بريطاني لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت التطورات ذات الصلة، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، دون المزيد من التفاصيل حول نتائج اللقاء.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت بأنه على الرغم من أن القمة العربية الأوروبية، التي بدأت اليوم في شرم الشيخ ليست قمة لبريكست، إلا أنها ستكون فرصة سانحة للحديث بينها والقادة الأوروبيين بهذا الشأن.

وقالت ماي إنها زارت بروكسل برفقة عدد من وزراء حكومتها الأسبوع الماضي، موضحة أن فريقها (المعني بالبريكست) سوف يعود مجددا إلى بروكسل الثلاثاء المقبل.