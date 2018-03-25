«الشئون الإسلامية» السعودية: نسعى لاجتثاث فكر الإخوان من المساجد

قال توفيق السديرى، نائب وزير الشئون الإسلامية السعودى، إن وزارة الشئون الإسلامية تنفذ ملتقيات وبرامج تدريبية لتعزيز الأمن الفكرى ومحاربة الأفكار المتطرفة من بينها فكر «جماعة الإخوان».

وأوضح السديرى، فى تصريحات، نقلتها صحيفة «الحياة» السعودية، اليوم، أن الوزارة استبعدت، فى وقت سابق، أئمة وخطباء ثبت تبنيهم أفكارا متطرفة، مضيفا أنه وخلال العامين الماضيين انعدمت نسبة التشدد والتجاوزات من الأئمة والخطباء على منابر الجمعة والمجالس الدعوية.

وبحسب «الحياة» أوضح السديرى وأوضح أن مساندة وحزم قيادة المملكة فى القضاء على التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة وما يوازيها، بما فى ذلك تنظيم «الإخوان المسلمين»، زادا فى عزم الوزارة على اجتثاث الفكر المتطرف، «خصوصا فكر هذه الجماعة المتغلغل داخل المؤسسات التعليمية والدعوية فى المملكة، وذلك عن طريق استحداث برامج لإعادة تأهيل منسوبى الوزارة، ومراقبة المحتوى فى منابر الجمعة والمناشط الدعوية».

وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم السعودية فى إعادة متابعة المناهج الدراسية، للتأكد من خلوها من أفكار تنظيم «الإخوان»، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع مختلف القطاعات، بما فيها وزارة الثقافة والإعلام والأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الفكر المتطرف، من خلال لجان وبرامج معدة لهذا الغرض.

وفى تصريحات أخيرا، تعهد ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين. ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية أدرجت فى العام 2014 جماعة الإخوان ضمن قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.