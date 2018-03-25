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رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات البحر الأحمر استعدادًا للانتخابات الرئاسية

استعدادات للانتخابات القادمة - تصوير : محمد الميمونى
استعدادات للانتخابات القادمة - تصوير : محمد الميمونى
البحر الأحمر - كمال الجزيرى:
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 3:11 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 3:11 م

قالت الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة، وتوفير كافة الاستعدادات الطبية، حرصًا من قطاع الصحة على نجاح العملية الانتخابية.

وأضافت «شطا»، أنه تم رفع درجات الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة أطقم العاملين من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ، وتوفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، مع تواجد فرق الانتشار السريع وتوافر نسبة 30% من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه والأكسجين بالمستشفيات.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول أثناء التصويت والفرز، والتدخل الفوري عند حدوث أي مشاكل صحية فردية أو جماعية.


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