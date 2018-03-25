وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لحل مشاكل المرور وإنهاء أزمة إغلاق الطرق

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساء أمس السبت، اجتماعا مع مدير أمن القاهرة، واللواء مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، ووجه خلاله بضرورة تكثيف الطاقات وتوحيد القدرات لمواجهة المشكلة المرورية؛ حرصًا على مصالح المواطنين وحفاظًا على الوقت والجهد الذي يُهدر بسبب الكثافات المرورية التي تشهدها بعض المحاور بالعاصمة.

واطلع الوزير -خلال الاجتماع- على أساليب التعامل مع المعوقات المرورية بالعاصمة والأطر المثلى لمواجهتها، والحلول المطروحة للقضاء على مشكلة الكثافات المرورية التي تشهدها المحاور الرئيسية في أوقات الذروة، مؤكدا أن المشكلة المرورية تعد من أهم القضايا التي تهتم بها الوزارة وتعمل باستمرار على مواجهتها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والتعامل الفوري مع أي معوقات مرورية محتملة لضمان عدم إغلاق الطرق، والتعامل بحسم مع مختلف المخالفات المرورية في إطار من الالتزام الكامل بالقانون، باعتبارها أحد المعوقات لمشكلة المرور لاسيما الانتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه.

كما وجه بضرورة تكثيف الحملات المرورية والتوعوية على شتى الطرق والمحاور بنطاق العاصمة، والعمل باستمرار على تسيير الحالة المرورية وضبط المخالفين تحقيقاً للانضباط المروري، وحفاظاً على سلامة المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

كما شدد على أهمية تفعيل غرف عمليات المرور والرصد اللحظي للحالة المرورية وسحب الكثافات عن طريق التواجد الشرطي المروري الفعال، خاصة في الأوقات التي تشهد كثافات مرورية، وضرورة الاعتماد على منظومة مرورية ذكية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تضمن عدم حدوث اختناقات مرورية والتفاعل معها حال حدوثها بأسرع وقت وبأنسب الوسائل.

ووجه القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين.

وأكد وزير الداخلية -في نهاية الاجتماع- أن الحرص على مصالح المواطنين والتعاون معهم لاستثمار الأوقات وتوفير الجهد يعد هدفاً أساسياً لأجهزة وزارة الداخلية، وأن العمل الدائم على تحقيق ذلك الهدف واجبا يجب أن يقدره الجميع ويحرص على تحقيقه.