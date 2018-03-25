«الوطنية للانتخابات» تطالب المواطنين باتباع ضوابط المشاركة الصحيحة في التصويت

طالب المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين باتباع ضوابط المشاركة الصحيحة في العملية الانتخابية، قائلًا إنه لابد من اتباع التعليمات والضوابط المعمول بها داخل اللجان الانتخابية، للمشاركة الصحيحة بالانتخابات.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الاعلامية أماني الخياط، مساء الاحد، أنه لا يحق للناخب أن يدلي بصوته ويكتب اسمه على الورقة، ولا يجوز له التأشير بالقلم الرصاص أو ترك أي علامة خارج المكان المخصص لذلك.

وأوضح أن الناخب ما لم يسجل بالشهر العقاري، أو المحكمة، ليس له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، إلا بلجنته الانتخابية الأصلية فقط، والتي يمكن للمواطن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وذكر أنه بالنسبة للوافدين الجدد، والذين يريدون الإدلاء بأصواتهم بأقرب لجان اقتراع لهم، يستطيعون ذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الخاص بهم، ليتم إرسال صوته إلى لجنته بعد الانتهاء من الاقتراع، لعدم ازدواجية الأصوات، والحفاظ للمواطنين على حقهم الدستوري، والتي كفلته الدولة لهم.

وعن فترة الصمت الانتخابي، أشار إلى أنها تبدأ قبل موعد الاقتراع بيومين، مستطردًا: «فترة الصمت الدعائي ممنوع خلالها توزيع الدعاية أمام اللجان، وممنوع على المرشح أو حملته ومناصريه أو أي من مؤيديه، التأثير على الناخبين للتصويت لصالح هذا المرشح».

وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، غدًا الاثنين الموافق 26 مارس داخل البلاد، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.