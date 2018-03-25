«آنسات يد الأهلي» يتسلم كأس بطولة الجمهورية

توج فريق الأهلي لآنسات كرة اليد، مواليد 98، اليوم ببطولة الجمهورية، موسم 2017-2018، بعد فوزه على الشمس، في المباراة الختامية مساء اليوم.

ونجحت لاعبات الأهلي في إنهاء مسابقة الجمهورية هذا العام بالفوز في جميع المباريات دون التعرض لخسارة واحدة في البطولة، حيث قدم اللاعبات أداءً مشرفًا، تحت قيادة محمد راضي مدرب الفريق.

وتسلمت لاعبات الأهلي وجهازهن الفني ميداليات وكأس البطولة عقب انتهاء المباراة، التي أقيمت على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة مصر.

وحسم فريق الأهلي بطولة الجمهورية هذا الموسم قبل ثلاثة أسابيع من مواجهته الأخيرة اليوم أمام الشمس.

ويقود الجهاز الفني للفريق تحية حسني مدير قطاع كرة اليد للسيدات والمدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ومحمد راضي مدرب الفريق، ومحمد فهمي إداري الفريق، وشيماء عبد العزيز للعلاج الطبيعي، وأشرف الشيخ وصلاح إبراهيم، مدربا حراس المرمى.

وتضم قائمة الفريق المتوجة ببطولة الجمهورية هذا الموسم كلًا من: ليلة شريف، ومريم الشوربجي، ودنيا صقر، ونادية نجيب، ورضوى محمد، ومنة الله فؤاد، وزينة مصطفى، وزينة شفيق، وياسمين الحسيني، ونادين علاء، وريم سيد، ولاما الشوربجي، وآية الله الحوشي، وسلمى أسامة، وندى نور الدين، ورنا محمد، وشهد الشواربي، وليلي هيثم، وحبيبة محمد.