استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اليوم بديوان عام المحافظة كل من: اللواء أركان حرب السيد حسين البوص مدير الحرب الكيميائية قائد قوات التأمين بالمحافظة، واللواء أركان حرب محمد هاني عبده "قوات تأمين المحافظة، واللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق قائد مركز التأمين الإنتخابي، واللواء دكتور مجدي ابراهيم محمد مساعد مدير الحرب الكيمائية، وفي حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، للوقوف على الإستعدادات والترتيبات النهائية للإنتخابات الرئاسية والتي ستبدأ صباح غد الإثنين 26 مارس وتنتهي الأربعاء 28 مارس الجاري.

وعقب ذلك قام المحافظ ومدير الحرب الكيمائية ومدير أمن بني سويف بتفقد عدد من لجان الانتخابات بمدينة بني سويف والتي شملت مقار اللجان بمدارس: الهلال الإبتدائية، الثانوية بنات الجديدة، الصفا، الشهيد محمد عصام الدين سرور، خاتم المرسلين، محمد متولى الشعراوي، الشهيد أنور السادات، الشهيد مينا عزت، بالإضافة إلى اللجان الانتخابية بنادي المعلمين والساحة الشعبية ، وذلك للاطمئئنان على تأمين المقار الانتخابية، والإجراءات الأمنية المكثفة حول محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة وطمأنينة.

وتم التأكد من توافر كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة من توافر كراسي متحركة ،ومراجعة مراعاة أن تكون اللجان في الدور الأرضي أو الأول، مع مراجعة كافة وسائل الأمن والسلامة بالمقار واللجان الإنتخابية من وسائل التهوية المناسبة، وطفايات الحريق ومبردات المياه، وتوافر مولدات الكهرباء لاستخدامها عن الحاجة، بالإضافة إلى التأكد من توافر وسائل الراحة للسادة القضاة باللجان وغيرها من الاستعدادات والإجراءات اللازمة لخروج الإنتخابات بالشكل اللائق.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف وضعت خطة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري ومديرية الأمن والجهات الأمنية المعنية وكافة القطاعات الخدمية لضمان الإستعداد الكامل للعمليةالإنتخابية، وتم مراجعة تنفيذ كافة الاستعدادات من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للمقار واللجان الانتخابية بالمدن والقرى، حيث يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 1 مليون و748 ألف ناخبا وناخبة موزعين على 482 مقرا انتخابيا بإجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.