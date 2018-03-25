كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أنه شعر بالحسرة بعد الخسارة أمام البرتغال بالوقت القاتل 2 – 1 ، في المباراة الودية الأولي للفراعنة بمعسكر شهر مارس في سويسرا الاستعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال كوبر في تصريحات اليوم الأحد من سويسرا : " مستوي لاعبي المنتخب في مباراة البرتغال كان جيد للغاية وهناك دروس مستفادة من هذا اللقاء للجهاز الفني وللاعبين خاصة بعدما خسرنا المباراة في الوقت بدل الضائع، سنعمل على تدارك الأخطاء قبل مواجهة اليونان يوم الثلاثاء المقبل".

وأشار مدرب الفراعنة إلي مدي أهمية مباراة المنتخب الثانية أمام اليونان ، مؤكدا أن جميع المباريات الودية صعبة وتمثل تحدي كبير للاعبين استعدادا للمونديال، مضيفا أن المنتخب قادر على منافسة المنتخبات القوية كما حدث أمام البرتغال.

وعن التألق الذي يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة واحرازه هدف عالمي في مرمي البرتغال .. قال كوبر : " صلاح لاعب مؤثر في المنتخب وهو يعد بالوقت الحالي أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ولكن في حالة تعرض للإصابة هذا ليس معناه خسارة المنتخب للمباريات فهناك 11 لاعب قادرين على تطبيق فكر الجهاز الفني وتحقيق الانتصارات".