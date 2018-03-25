مدير إدارة رأس سدر التعليمية يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد علي حسن، مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، المقرات الانتخابية بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، وبدر الابتدائية، لمتابعة التجهيزات النهائية للجان قبل انطلاق مارثون الانتخابات غدا.

وطالب مدير الإدارة، العاملين بالمدرسة بالعمل على توافر كافة الاحتياجات وتذليل جميع الإمكانيات لقوات الجيش والشرطة الخاصة بتأمين المقرات الانتخابية، وأشاد بالتجهيزات والاستعدادات الخاصة باللجان.

يشار إلى أن مدينة طور سيناء هي أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، من حيث عدد الناخبين والمراكز الانتخابية وهم 5 مراكز، و6 لجان منهم 4 مراكز للذكور، و2 للإناث بإجمالي 33 ألفا و112 ناخبا.