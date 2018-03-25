اتهمت الحكومة الإرتيرية رسميا، اليوم، قطر بتمويل تنظيمات إرهابية لزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقى.

وذكرت وزارة الإعلام الإريترية فى بيان، أنه «فى بداية شهر فبراير الماضى وحتى يقوم أتباع الداعية الإسلامى محمد جمعة (أسماؤهم موجودة لدى السلطات) بأنشطة سياسية وعسكرية وتدريب أعضائهم فى سرية تامة، قاموا بفتح مكتب لهم فى مدينة كسلا السودانية».

وأضافت: «كما قامت السفارة القطرية بالخرطوم بتمويلهم والمدرب والمستضيف هو أيضا جهاز الأمن والمخابرات السودانى»، بحسب ما أوردته صحيفة «إريتريا الحديثة».

واتهمت أسمرا، الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا، موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطرى فى الخرطوم راشد بن عبدالرحمن النعيمى تفقد فى أول مارس الحالى هذه القوات المشتركة بكسلا.

وأشار البيان إلى أنه «فى بداية هذا الشهر قام وفد عسكرى قطرى برئاسة السفير القطرى فى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمى، بزيارة تفقدية لمتابعة الأوضاع الأمنية على حدود كسلا، وكذلك متابعة ما يعرف بقوات الدفاع المشترك بين السودان وإثيوبيا والتى تم تأسيسها من قوات البلدين بتمويل من دول قطر ومتابعة جهاز الأمن السودانى». وتساءلت الوزارة فى ختام بيانها: «هل كانت قطر فى حاجة لكل هذا التهافت؟».