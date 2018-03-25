نتنياهو: وصول الطيران الهندى إلى إسرائيل عبر السعودية نتاج «عمل وراء الكواليس»

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن إطلاق الرحلات الجوية بين نيودلهى وتل أبيب عبر الأجواء السعودية حدث تاريخى، موضحا أنه جاء بعد «عمل طويل وراء الكواليس» وله تداعيات «هائلة».

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها فى مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن إطلاق شركة الخطوط الهندية «إير إنديا» رحلة جوية مباشرة وصلت إسرائيل قبل عدة أيام لأول مرة، فى إطار الخط المباشر الذى يربط الهند بتل أبيب، «مناسبة تاريخية على المدى البعيد».

وأضاف أن «أهمية ذلك واضحة للجميع، حيث تحمل طابعا سياحيا واقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا»، بحسب موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى أن إطلاق الرحلات الجوية من الهند إلى إسرائيل عبر السعودية «عبارة عن عملية طويلة، يتم معظمها وراء الكواليس ومن المفضل أنها ستبقى على هذا النحو حاليا».

وأشار إلى أن «هذه التطورات نضجت بمرور الوقت بحيث أنها تخلق إمكانيات هائلة أمام دولة إسرائيل»، وتابع: «أعتقد أن تبعاتها البعيدة المدى ستتضح لاحقا، إلا أنه فى المرحلة الحالية لا أجد ضرورة للإسهاب فى الكلام عن ذلك ما عدا الذى ذكرته للتو، بغية فتح المجال لحدوث تلك التطورات».

وتابع: «سينمو الاقتصاد الإسرائيلى بطريقتين، إما من خلال المنتجات الجديدة أو الأسواق الجديدة. ما قمنا به هنا يشكل انطلاقة إلى أسواق جديدة عملاقة ما يعد تغييرا كبيرا للغاية».

ومضى قائلا: «آمل بأن يكون هدفنا المنشود أن تشمل الرحلات الجوية المقبلة كذلك إطلاق خط الطيران المباشر من تل أبيب إلى مومباى فى غضون خمس ساعات، أى بفترة تقل عن الفترة التى يستغرقها السفر من تل أبيب إلى لندن».