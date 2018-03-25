«الشركة المصرفية» يستهدف الوصول بعدد الفروع لـ 40 فرعا بنهاية 2018

يستهدف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الوصول بعدد فروعة إلى 40 فرعا بنهاية العام الجارى 2018 مقابل 36 فرعا حاليا.

وقال أحمد أبوالدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك إن البنك يستهدف زيادة قاعدة عملائه والوصول إلى أكبر شرائح المجتمع.

وأضاف أن إجمالى ميزانية البنك وصلت إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 4.2 مليار جنيه بنهاية 2016 بزيادة 500 مليون دولار بنسبة نمو 12%.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال 2017، تراجع أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوى، نتيجة تراجع إيرادات الفوائد.

وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 36.4 مليون دولار خلال العام المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 48.5 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2016.

وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال 2017 إلى 482.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 631.1 مليون دولار فى 2016.

يُشار إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت 5.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 14.04 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام السابق.

وتراجع صافى الدخل من العائد خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 26.5 مليون دولار، مقابل دخل بلغ 48.23 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام السابق.

وانخفضت أرباح البنك خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017 إلى 28.7 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 45.02 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام السابق.

وخصص البنك نحو 21.3 مليون دولار كاحتياطى مخاطر معيار IFRS9، وفقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى.

وأوضح البنك أنه خصص ما يعادل 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافى الربع بعد الضريبة عن عام 2017.

«IFRS9» هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية.

وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك ببدء إعداد ميزانيات فصلية موازية للميزانيات العادية تتضمن احتساب المعيار المحاسبى الدولى التاسع IFRS9 بدءا من مارس 2018، قبل الالتزام بها نهائيا فى ميزانيات 2019.

وعلى جانب آخر، وافق البنك المركزى على ترشيح طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى، لمنصب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب بنك» خلفا لحسن عبدالمجيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك.

وتناقش الجمعية العامة للبنك المقرر انعقادها فى 29 مارس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن العام الماضى وتجديد عضوية المجلس لدورة جديدة.

وتنظر الجمعية أيضا فى توزيعات الأرباح، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى فى ديسمبر 2017. وبحسب قائمة التوزيعات، اقترح المجلس توزيع 15 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2017.

وقال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى 29 مارس 2018، ستنظر فى توزيعات الأرباح.

وأوضح أن الجمعية ستنظر أيضا فى اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى فى ديسمبر 2017.

وبحسب قائمة التوزيعات، اقترح المجلس توزيع 15 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2017.