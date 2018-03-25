وزارة الصحة تكشف آخر استعداداتها لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة لخطة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها غدًا الاثنين.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن الخطة تتمثل في انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من 17 ألف لجنة انتخابية، بواقع سيارة واحدة لكل خمس أو سبع لجان، إضافة إلى وجود سيارات إسعاف بديلة حالة الطوارئ.

ولفت إلى وجود محور في تلك الخطة خاص بمستشفيات الإحالة، موضحًا أن هناك 17 مستفشى إحالة على مستوى الجمهورية تشمل جميع الكوادر والتخصصات الطبية حالة الحوادث الطارئة.

وأشار إلى وجود العيادات المتنقلة لغرض دعم الأماكن المحرومة من الخدمة الصحية مثل محافظات الوادي الجديد والجيزة وسوهاج وقنا، مستطردًا أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، سيترأس إدارة غرفة الأزمات التي ستنعقد صباح الغد لمتابعة تحركات الفرق الطبية.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية، صباح غدًا الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للاختيار بين المرشحيْن عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.