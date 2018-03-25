مد ساعات العمل حتى السابعة مساءً بعدد 75 فرعا من فروع بنك مصر لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب

قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 75 فرعًا حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 إلى يوم الخميس الموافق 29/3/2018، والفترة من يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 حتى يوم الاثنين الموافق 30/4/2018، وذلك ماعدا الاجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

كما انه يمكن التعامل من خلال 26 فرعا من فروع بنك مصر من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 ويوم السبت الموافق 24/3/2018 ويوم الجمعة الموافق 30/3/2018 ويوم السبت الموافق 31/3/2018 ويوم الجمعة الموافق 27/4/2018 ويوم السبت الموافق 28/4/2018 لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

ويتيح بنك مصر، خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا من خلال شبكة من الفروع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المسئولين عن السداد الإلكترونى لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية.

هذا وتتمثل المزايا التى تمنحها خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات فى تجنيب العميل مخاطر نقل الاموال وتبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستندا يفيد قيامه بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، فضلا عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، ووجود عدد كبير من منافذ السداد.

وتتميز الخدمة بتوفير عنصرى الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم تقيده بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافى فى إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية فى تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة فى حمل الأموال للسداد.

أما بالنسبة لخدمة سداد الرسوم الجمركية فيعد بنك مصر أول بنك فى مصر يتيح السداد الإلكترونى للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التى تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التأثير الفورى على بيانات العميل بما يفيد السداد.

ويأتى كل ذلك فى إطار حرص بنك مصر على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الالكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.