هبطت طائرة الركاب التابعة لشركة «كانتاس» الأسترالية للطيران، التي تقوم بأول رحلة جوية دون توقف بين أستراليا والمملكة المتحدة في مطار «هيثرو» بالعاصمة لندن.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن طائرة «بوينج 787-9» دريملاينر، التي كانت تحمل على متنها 230 شخصًا هم العدد الإجمالي للركاب وطاقم الطائرة، وأنهت الرحلة، التي بلغت مسافتها 14 ألفًا و498 كيلومترًا وأقلعت من مدينة برث الأسترالية، في 17 ساعة.

وقالت كابتن ليزا نورمان، إحدى قائدي الطائرة الأربعة للركاب بعد الهبوط مباشرة، «أود أن أرحب بكم في كتاب تاريخ الطيران اليوم، نحن على متن الرحلة الجوية التاريخية المذهلة التي تعد أسرع رحلة تحدث على الإطلاق بين أستراليا والمملكة المتحدة».

وبدروه، قال رئيس شركة «كانتاس» للطيران آلان جويس، إن نجاح طريق برث - لندن قد يمهد الطريق أمام إطلاق رحلات جوية مباشرة من برث إلى باريس.