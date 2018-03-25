وفاة الفائزة بأول مسابقة «يوروفيجن» في سويسرا عن 94 عاما

توفيت الفائزة بأول مسابقة يوروفيجن للأغنية في مسقط رأسها سويسرا ، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وذكر موقع «يوروفيجن»، على الإنترنت وعلى موقع «تويتر»، أن ليس آسيا، 94 عاما، توفيت مساء السبت في مستشفى زوليكبيرج في زيوريخ.

وأضاف منظمو المسابقة في تغريدة: «نحن حزينون جدا لسماع نبأ وفاة سيدة مسابقة يوروفيجن ليس آسيا، الفائزة الأولى في عام 1956 والمؤيدة الكبيرة للمسابقة منذ ذلك الحين، أسرة "يوروفيجن" بأكملها تبعث بأحر تعازيها إلى أحباء ليس».

اكتسبت «آسيا»، شهرتها بعد فوزها في المسابقة الافتتاحية عام 1956 في لوجانو بمسقط رأسها سويسرا ، حيث قدمت عروضا للملكة إليزابيث الثانية، والملك المصري فاروق وإيفا بيرون، كما شاركت بقوة في دعم القضايا الخيرية، وظلت مؤيدة مخلصة لمسابقة الأغنية الأوروبية، وكانت ضيفة شرف في النسخة الثلاثين للمسابقة في جوتنبرج في عام 1985.

كما قامت بأداء أغنيتها الفائزة «رفرين»، في مسابقة عام 2009 في موسكو.

وولدت المغنية السويسرية واسمها الحقيقي روزا مينا شايرير، في عام 1924 في روبرسويل في شمال سويسرا ، وبدأت حياتها المهنية كراقصة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى الغناء وحققت أكبر نجاح لها في عام 1950 بأغنية «أو مين بابا».

وقال منظمو يوروفيجن، إن «آسيا»، كانت تعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.